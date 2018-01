A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Loures ordenou à SIC a retirada, num prazo de 48 horas, de todas as imagens referentes ao primeiro episódio do programa Supernanny, emitido no último domingo, e onde a protagonista foi uma criança chamada Margarida, noticia na noite desta quinta-feira o Expresso.

A CPCJ de Loures, área de residência da família de Margarida, ouviu os pais da criança que protagonizou o primeiro episódio do programa e, nesta quinta-feira, enviou a ordem por escrito à estação de Carnaxide.

O semanário (do grupo Impresa, o mesmo da estação televisiva) dá conta de que a SIC já respondeu a esta carta enviada pela comissão, rejeitando qualquer ilegalidade e recusando obedecer à ordem, argumentando que a CPCJ de Loures não tem poderes para avançar com uma decisão do género. Por outro lado, a comissão diz que está a agir em coordenação com o Ministério Público e que, nesse âmbito, pode avançar com um inquérito por crime de desobediência caso o canal não cumpra o pedido nos próximos dois dias.

Também nesta quinta-feira, e depois da divulgação de uma promoção do segundo episódio do polémico programa por parte da SIC, familiares das duas crianças que serão as próximas protagonistas contactaram a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) para que fosse impedida a transmissão deste episódio. O caso foi remetido para a comissão de protecção da área de residência das crianças.

