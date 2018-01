O novo presidente do PSD, Rui Rio, subscreveu nesta quarta-feira a ficha de inscrição do economista Álvaro Almeida como militante do partido, que liderou a lista pela coligação Porto Autêntico, à autarquia portuense, nas eleições de Outubro.

Com este gesto, Rui Rio “dá simbolicamente um passo para cumprir um dos objectivos que traçou para o seu magistério no cargo, que é o de voltar a abrir o partido à sociedade e chamar para dentro da sua estrutura quadros qualificados”, lê-se num curto comunicado emitido pelo presidente eleito. O texto acrescenta: “O PSD é o partido mais português de Portugal e tem de ter toda a sociedade cá dentro, defende Rui Rio desde o primeiro momento”.

Ao PÚBLICO, o professor associado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (UP) disse que “é com muita honra” que entra no PSD pela mão de Rui Rio. “O novo presidente do partido teve esse gesto para comigo, que muito me honra, de subscrever a minha admissão como militante do partido e, a partir de agora, já poderei representar o PSD na Câmara do Porto”, declarou Álvaro Almeida, que encabeçou a candidatura à autarquia do Porto como independente.

Tal como o PÚBLICO escreveu, em Outubro, Álvaro Almeida tinha sido desafiado por algumas figuras sociais-democratas a inscrever-se no PSD, durante um jantar da estrutura de campanha, mas o vereador quis aguardar pela clarificação do partido em termos de liderança que aconteceu no último sábado com as eleições directas que elegeram Rio para presidente.

