A corrupção na sociedade

O tema é preocupante e ganha contornos bizarros. Na verdade, à medida que o tempo avança gera perplexidade a justiça não conseguir encontrar provas concludentes face aos indícios que recaem sobre aqueles que supostamente lesaram as instituições e o Estado. Um contexto que dispensa citar casos, porque são tão flagrantes e os nomes tão sonantes, para compreender o que tem contribuído para a degradação da vida pública. Por isso, é premente clamar por uma maior celeridade do poder judicial tendo em vista o apuramento da verdade e consequente punição.

Efectivamente, no quotidiano, o comportamento dos suspeitos pauta-se por pavonear a sua impunidade e são o alvo das atenções nos órgãos de comunicação social. Algo que se traduz como um factor discriminatório e um sentimento de indignação para os demais cidadãos. Enfim, um contexto onde o enfoque existencial está em discernir entre a opacidade e a transparência dos factos.

Manuel Vargas, Aljustrel

O elogio da cannabis e a deslocalização parlamentar

Consideremos que a cannabis tem, a par de propriedades notoriamente inconvenientes para a saúde pública, mental e somática, também algumas propriedades terapêuticas para casos restritos e bem definidos de alguns sintomas de umas tantas doenças. Estamos de acordo. Daí até à apologia e ao elogio das virtudes terapêuticas das “mil e uma substâncias” que a milagrosa planta contém vai uma longa distância… O que é por demais estranho é a ascensão ao Parlamento dos canabinóides. Se é questão de ciência médica e farmacêutica então os institutos respectivos devem decidir e autorizar a utilização terapêutica com as devidas restrições. Como acontece com opiáceos, sem nenhuma contenda parlamentar. A partidarização da questão com tempero fraturante é inadequada e inapropriada. A empáfia parlamentar adepta do uso da cannabis para uso terapêutico mais parece prática de curandeiro do que ciência pós-moderna. O mal é que a autorização agronómica de plantações domésticas da erva medicinal, prevista nos projectos de lei, suscita a inquietante dúvida sobre a verificação do seu real destino, se para milonga se para candonga.

José Manuel Jara, Lisboa

Hugo Soares e Rui Rio

Não sendo Rui Rio deputado, a voz do PSD no Parlamento será a do lider da bancada Hugo Soares. Assim, seria elegante que este pusesse o seu lugar à disposição para que Rui Rio pudesse fazer a sua escolha. Seria elegante, mas Hugo Soares não o é. Convém recordar que o lider da bancada é formalmente eleito pelo deputados, e também formalmente sem qualquer interferência do presidente do partido.

Assim, Rui Rio ou se conforma com a situação presente ou convence ao deputados que ainda há meses escolheram Hugo Soares a alterarem a sua posição e elegerem outro líder da bancada. Em nome do bom nome que os deputados deviam ter e não têm, espero que fique Hugo Soares, pelo qual pessoalmente não tenho a mínima simpatia.

Carlos Anjos, Lisboa

