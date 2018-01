O livro de Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House, vai ser adaptado a série de televisão. A produtora Endeavor Content comprou os direitos do livro que retrata o primeiro ano da presidência Trump.

No livro, Trump é apresentado como uma pessoa pouco preparada para o cargo que ocupa, de Presidente dos Estados Unidos da América - incapaz de se concentrar ou de estudar as questões políticas.

PUB

A obra de Wolff inclui citações do antigo estratega de Trump, Steve Bannon, que se referiu à reunião de 2016 entre Donald Trump Jr., filho do Presidente, e uma advogada russa como "traição". A polémica criada pelas suas declarações levaram Bannon a demitir-se do site de notícias da direita radical americana.

PUB

Por enquanto, diz a revista Variety que deu a notícia em primeira mão, o projecto ainda não tem um estúdio associado. E Wolff vai ser o produtor executivo do projecto, juntamente com o antigo administrador da BBC Michael Jackson.

Trump disse várias vezes que o conteúdo do livro é falso. “Vamos olhar com muita atenção para as leis liberais do nosso país para que alguém que diga coisas falsas e difamatórias sobre outra pessoa tenha o que merece nos tribunais", escreveu Trump num depoimento a 10 de Janeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Wolff disse que escreveu o livro a partir de entrevistas com 200 pessoas, expluicou que teve acesso ao próprio Trump e admitiu que há dados que podem não estar totalmente correctos - por serem apenas versões de um de vários intervenientes nas histórias.

O livro vai ser editado em Portugal em Fevereiro pela Almedina.

PUB