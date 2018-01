Vários países europeus estão a ser atingidos por fortes tempestades que fizeram praticamente parar meio continente.

O vento e as chuvas fortes foram mais intensos no Norte da Europa – apesar de se terem feito sentir também em Espanha – onde se registaram já oito mortos por acidentes relacionados com o mau tempo. Dois bombeiros morreram durante uma operação de limpeza na Alemanha, enquanto a maioria dos restantes morreram na sequência de quedas de árvores ou atingidos por destroços. Uma outra pessoa perdeu a vida num acidente de viação com uma carrinha. As vítimas estavam ou na Alemanha ou na Holanda.

Esta situação levou uma paralisação momentânea nos transportes nesta zona da Europa. As viagens ferroviárias de longo curso na Alemanha foram todas canceladas durante todo o dia desta quinta-feira e o aeroporto de Amesterdão, um dos mais movimentados da Europa, foi obrigado a cancelar todos os voos durante algumas horas.