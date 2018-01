Manuel Pinho, que foi ministro da Economia do primeiro Governo de José Sócrates, terá recebido mais de 315 mil euros do chamado “saco azul” do Grupo Espírito Santo (GES), a Espírito Santo Enterprises, noticia nesta quarta-feira o Observador.

PUB

De acordo com a mesma notícia, os pagamentos terão sido realizados entre Fevereiro de 2013 e Abril de 2014, sendo que as respectivas transferências foram feitas por contas abertas pela Enterprises Management Services – denominação da ES Enterprises a partir de 2007.

A existência da ES Enterprises foi pela primeira vez referida pelo PÚBLICO a 7 de Novembro de 2014 (e a 12/12/2014) no quadro de uma investigação que concluiu que durante vários anos o GES usou este veículo para proceder a “pagamentos extras” e “não documentados”.

PUB

Em relação ao antigo ministro, o PÚBLICO noticiou também em Abril de 2016 que Pinho tinha recebido cerca de 180 mil euros através da ES Enterprises.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em resposta ao Observador, Pinho garante que todos os valores recebidos foram declarados, explicando ainda porque é que recebeu tais quantias.

O mesmo jornal dá conta ainda de que Pedro Pereira Gonçalves, secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade no primeiro Governo de Passos Coelho, recebeu 54.400 euros entre 2006 e 2011, período durante o qual desempenhou várias funções no GES.

O antigo secretário de Estado nega ao Observador qualquer ilegalidade no que respeita a estes pagamentos, garantindo que nunca teve “qualquer relação laboral com a ES Enterprises ou Enterprises Management Services”.

PUB