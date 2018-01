A Apple anunciou um dos seus maiores planos de investimento, revelando que vai investir nos próximos cinco anos 30 mil milhões de dólares (cerca de 24.500 milhões de euros) nos Estados Unidos e pagar 38 mil milhões de dólares (cerca de 31 mil milhões de euros) em impostos sobre os seus rendimentos no estrangeiro, noticia a Reuters. A medida foi anunciada pouco tempo depois da aprovação do pacote fiscal desenhado pela Administração Trump, mas não foi confirmado que este investimento tenha algo a ver com a nova legislação.

Entre o investimento, a criação de pelo menos 20 mil postos de trabalho e o pagamento de impostos, a empresa estima que este plano renda aos EUA 350 mil milhões de dólares (quase 286 mil milhões de euros) nos próximos cinco anos.

A Apple foi criticada por Donald Trump durante a campanha presidencial de 2016 por fabricar os seus produtos na Ásia. No entanto, a gigante tecnológica nunca manifestou intenções de alterar esta política.

Como nota a Reuters, não foi especificado o valor exacto dos 252,3 mil milhões de dólares que a Apple detém no estrangeiro (o valor mais alto de todas as empresas norte-americanas) que será transferido para os EUA.

De acordo com a Reuters, o investimento vai dividir-se entre a construção de um novo campus e centros de dados para albergar serviços como a iCloud, a App Store ou a Apple Music. Este é um sinal da cada vez maior importância dos serviços de subscrição para a estratégia da empresa.

O pacote fiscal aprovado recentemente no Congresso norte-americana prevê que as empresas paguem um único imposto sobre as receitas no estrangeiro independentemente de pretenderem transferir o dinheiro para os EUA ou não. A Apple, segundo dá conta a Reuters, tinha já colocado de parte 36,6 mil milhões de dólares destinados ao pagamento fiscal, o que significa que o valor anunciado agora não terá grande impacto de tesouraria neste trimestre.

