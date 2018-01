Um golo de Marco Asensio no último minuto garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Leganés (0-1), em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, disputado esta quinta-feira no Estádio Municipal de Butarque.

O treinador do Real Madrid poupou Cristiano Ronaldo, que não integrou o lote de opções para a partida, decidida a um minuto do fim, depois de mais uma exibição pobre. Asensio surgiu ao primeiro poste a corresponder a um cruzamento de Theo Hernández, levando a bola a entrar no ângulo.

O Real Madrid construiu a melhor oportunidade ainda na primeira parte (35'), mas Kovacic falhou o alvo. Os "merengues", que regressaram às vitórias, não evitaram alguns calafrios: Llorente desviou um livre para a própria baliza, com a bola a ser devolvida pela trave perante a desorientação do guarda-redes Kiko Casilla.

