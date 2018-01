Aos 13 anos, a jovem modelo Samantha Geimer foi violada pelo realizador Roman Polanski. Aos 50 anos e mãe de três filhos, a advogada expressa o direito das mulheres a serem importunadas, defendendo assim a carta que Catherine Deneuve e uma centena de francesas – escritoras, artistas e académicas – assinaram.

PUB

"Concordo totalmente com a Sra. Deneuve, as mulheres precisam de igualdade, respeito, liberdade sexual, vamos conseguir isso sozinhas e não pedindo aos outros que nos protejam ou definam o que uma mulher pode ou não fazer", escreveu num tweet partilhado a semana passada, depois de conhecida a carta.

PUB

Geimer, que em 2013 lançou as suas memórias, num livro cuja fotografia de capa é do próprio Polanski, é feminista e defende que as mulheres não devem ser vítimas, mas aspirar a ser fortes. Recorde-se que 40 anos depois da sua violação, Samantha Geimer pediu para que o caso fosse encerrado por respeito a ela e à sua família.

PUB