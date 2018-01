A série chama-se Anatomia de Grey, centra-se na vida de Meredith Grey, uma médica de Seattle, desde o momento em que começa o estágio hospitalar até tornar-se numa grande cirurgiã, já vai na 14.ª temporada, mas durante anos a actriz Ellen Pompeo ganhou menos do que Patrick Dempsey, que interpretava a sua alma gémea. A denúncia é feita pela própria na Hollywood Reporter.

Na revista, Pompeo revela a sua luta por ganhar aquilo que acreditava ser "o que merecia" e como Dempsey nunca a apoiou. "Agora tenho 48 anos e, finalmente, cheguei ao lugar onde me sinto bem, ganhando o que eu mereço", diz, revelando o acordo que fez com a ABC Studios para receber 20 milhões de dólares por duas novas temporadas – que é o mesmo que receber 575 mil dólares por episódio. Pompeo também se tornou produtora, mas não vai ganhar mais por isso, e co-produtora executiva de uma nova série, spin-off de Anatomia de Grey.

Num texto escrito pela actriz para a revista norte-americana, conta que durante anos ganhou menos do que Patrick Dempsey. A actriz pedia ao co-protagonista da série para negociarem os seus acordos em conjunto, mas ele "nunca esteve interessado". A dada altura, Pompeo pediu cinco mil euros acima do que Dempsey ganhava porque era ela que dava o nome à série e era ela a principal protagonista, mas os argumentos apresentados não colheram junto dos estúdios.

Pompeo conta que quando Dempsey saiu de Anatomia de Grey houve um pico de audiências – "o que eu me ri", confessa –, mas, pouco depois, já havia uma nova personagem masculina para co-protagonizar com ela: "Não quis acreditar na rapidez do estúdio para colocar um novo pénis na série."

Actualmente, a actriz sente-se orgulhosa do acordo alcançado e da luta que travou para o conseguir. Ellen Pompeo sente-se inspirada pelo movimento Time's Up. "Estar sentada numa sala cheia de actrizes vencedoras de Óscares e ouvir como foram atacadas e assediadas é terrível, mas isto só veio confirmar que o caminho que fiz estava certo".

