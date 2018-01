O Papa encontrou-se nesta terça-feira com um grupo de vítimas de abusos sexuais por parte de padres no Chile, confirmou o Vaticano, acrescentando que Francisco “ouviu, rezou e chorou com eles”.

O encontro surge no dia em que chegou ao Chile para uma viagem de uma semana onde também se deslocará ao Peru. Antes, o Papa admitiu sentir “dor e vergonha” pelos vários casos de abuso sexual de menores na Igreja Católica do país e pediu desculpa pelos crimes.

Agora, o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, revelou o encontro com algumas vítimas desses abusos que ocorreu na Nunciatura Apostólica em Santiago do Chile. “Não esteve mais ninguém presente. Só o Papa e as vítimas”, afirmou, citado pela Reuters. “Foi assim para que eles pudessem explicar o seu sofrimento ao Papa Francisco, que os ouviu, e rezou e chorou com eles”, acrescentou.

