Um antigo agente da CIA foi detido na noite desta segunda-feira em Nova Iorque e acusado de ter ilegalmente na sua posse informação classificada. Em causa está a identidade de agentes infiltrados e informadores dos Estados Unidos na China, informação que terá sido passada a Pequim. De acordo com o New York Times, as autoridades suspeitam que as acções do ex-agente resultaram na morte ou detenção de vários informadores de Washington em território chinês e no desmantelamento daquela rede de informação norte-americana no gigante asiático.

O desmantelamento da rede, e a consequente morte ou detenção de mais de uma dezena de informadores na China, iniciou-se em 2010. O golpe é considerado como uma das falhas mais graves dos serviços de informação e espionagem dos EUA nos últimos anos.

Agora, Jerry Chun Shing Lee, de 53 anos, foi detido no aeroporto John F. Kennedy em Nova Iorque e é acusado de ter comprometido a identidade destes agentes ao serviço de Washington. A detenção do antigo agente da CIA, que tem nacionalidade norte-americana mas que vive em Hong Kong, é o culminar de uma investigação do FBI que se iniciou em 2012.

Lee começou a colaborar com a CIA em 1994, tendo deixado a agência em 2007. Em 2012, o FBI revistou os quartos de hotel utilizados pelo antigo agente durante algumas deslocações aos EUA e encontrou aí dois pequenos livros com anotações de informação classificada. De acordo com os procuradores responsáveis pelo processo, nessas notas estavam expostos detalhes sobre informadores e agentes infiltrados da CIA.

