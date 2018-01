A Coreia do Norte e a Coreia do Sul chegaram a acordo para que os seus atletas desfilem juntos e com uma bandeira nos Jogos Olímpicos de Seul, no próximo mês, em mais um sinal de reaproximação após dois anos de interrupção no diálogo.

Os dois países, que nunca assinaram um tratado de paz após a guerra da Coreia (1950-53), concordaram ainda em ter uma equipa feminina de hóquei no gelo com atletas dos dois países num encontro entre responsáveis.

No encontro, que se realizou na “Casa da Paz” na aldeia de Panmunjom, em plena zona desmilitarizada, a Coreia do Sul queria ter discutido outros temas, como o programa de armamento nuclear do vizinho do Norte, o que não aconteceu. Ainda assim Seul deverá suspender temporariamente algumas proibições decorrentes das sanções para que Pyongyang possa participar na competição.

A Coreia do Norte enviará uma delegação de 550 pessoas, incluindo uma claque de 230 elementos, 140 artistas, 30 atletas de taekwondo para uma demonstração, e uma delegação aos paralímpicos, segundo um comunicado do ministério da unificação de Seul.

A delegação deverá começar a chegar à Coreia do Sul a partir de 25 de Janeiro.

