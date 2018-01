No próximo fim-de-semana, a Associação Comercial do Porto (ACP) permitirá visitas gratuitas ao Palácio da Bolsa, que é propriedade e sede da associação. O presidente da ACP, Nuno Botelho, refere que esta iniciativa servirão “para agradecer" as visitas conseguidas no ano de 2017. O Palácio da Bolsa tem mais de 170 anos de história e tem visitas guiadas diariamente.

EM 2017, registaram-se 362.349 visitas, que significaram um aumento de 6% face a 2016. A procura turística do edifício aumentou 64% desde 2013.

França, Espanha, Portugal e Alemanha e Brasil são os países que, por ordem decrescente, mais se fizeram representar no ano de 2017 no Palácio da Bolsa. O presidente da ACP, Nuno Botelho, diz em comunicado que o número de visitas é “o maior recorde dos 183 anos da mais antiga associação empresarial portuguesa”.

As visitas do fim-de-semana terão limite máximo de 50 pessoas por sessão e contarão com a presença de um guia, bastando apresentar o cartão de cidadão para participar. Nos restantes dias, o preço varia dos 9 euros (para adulto) aos 5.50 (para os estudantes). Crianças até aos 12 anos acompanhadas por adultos entram gratuitamente.

Texto editado por Ana Fernandes

