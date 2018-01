Os CTT anunciaram esta quarta-feira que “pretendem abrir 14 novos pontos de acesso [à rede postal] em outras tantas localidades onde irão transferir as actuais instalações”. Tratam-se de postos que vêm compensar o encerramento das 22 estações recentemente confirmado pela empresa. Estão em causa localizações como Termas de S.Vicente (Penafiel), Arco da Calheta (Madeira) e Lavradio (Barreiro), adianta a empresa.

Trata-se da abertura de novos postos que “estão já acordados ou em negociação final com autarquias e entidades comerciais locais” e, com eles, os Correios asseguram que, “em todas as localizações dos 22 pontos transferidos, a população mantém acesso ao atendimento dos CTT a 1 km ou menos da anterior localização”.

Além disso, a empresa liderada por Francisco Lacerda sublinha que estas “medidas de ajustamento da rede de oferta” não vão limitar a oferta dos serviços. “Estes novos 14 pontos de acesso e irão manter disponíveis ao público a totalidade dos serviços postais, incluindo o pagamento de vales de prestações sociais e o envio e levantamento de encomendas”.

Actualmente existem 1700 postos de Correios espalhados pelo país. Defendendo que pretende permanecer alinhada com “os critérios de densidade postal previstos no contrato de concessão do Serviço Postal Universal”, a empresa controlada pela Gestmin, holding de Manuel Champalimaud, diz que o saldo do processo de encerramento de lojas será “uma redução máxima de oito pontos de acesso”, como resultado do “encerramento/transformação” de 22 lojas próprias (estações) e da abertura de 14 novos postos de correio (serviços entregue a terceiros).

“Mesmo deduzindo estes oito pontos, o total de pontos de acesso em 31/12/17 seria de 2362, valor superior em 23 aos existentes em 31/12/16 (2339)”, frisam os CTT.

A empresa também salienta que o “ajustamento da rede de pontos de acesso dos CTT em nada afecta a distribuição postal”, que é realizada pelos carteiros, uma rede autónoma da rede de atendimento”.

