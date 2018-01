O clássico da 12.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, entre FC Porto e Sporting, terminou neta quarta-feira com um triunfo dos “dragões” (2-1), mas não foram só os “azuis e brancos” que lucraram com o resultado.

Em casa, o Benfica venceu com mais dificuldades do que se antevia o Infante de Sangres, por 9-5 (num jogo em que só descolou verdadeiramente no marcador nos 10 minutos finais), e aproveitou o desaire dos “leões” para se isolar na liderança da classificação, com 32 pontos, mais um que o rival lisboeta.

No pavilhão Dragão Caixa, o FC Porto, que marcou por Gonçalo Alves e Hélder Nunes (João Pinto ainda fez o empate para o Sporting), consolidou o terceiro lugar da tabela e reduziu para um ponto a distância que o separa dos “leões”. A Oliveirense, que goleou o Valença (12-4), ocupa o quarto lugar, com 27 pontos.

