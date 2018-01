Na noite desta quarta-feira, dez jovens artistas europeus do campo da música popular, entre os quais o português Salvador Sobral, são distinguidos na edição de 2018 do prémio European Border Breakers Awards, por ocasião de uma cerimónia no festival Eurosonic, que se realiza neste momento em Groningen, na Holanda.

Estes prémios de música popular contemporânea, cofinanciados ao abrigo do programa Europa Criativa da Comissão Europeia, que dispõe para o seu período de vigência de um orçamento de 1,46 mil milhões de euros, reconhecem os melhores artistas emergentes da Europa que alcançaram sucesso para além das fronteiras do seu país.

Recorde-se que o músico português, que foi submetido em Dezembro a um transplante de coração, teve alta hospitalar há alguns dias. Segundo o comunicado enviado para as redacções, "o apoio da Comissão Europeia reflecte o compromisso com os sectores culturais e criativos da Europa, permitindo enaltecer e divulgar o que de melhor se tem desenvolvido no continente."

Os prémios, cuja origem remonta a 2004, já reconheceram, entre muitos outros, nomes hoje em dia firmados, como Adele, Stromae, Mumford & Sons ou Disclosure.

