Depois de Donald Trump ter afirmado que não marcará presença na abertura dda nova embaixada dos EUA em Londres, no próximo mês, há quem diga que esta decisão se deve ao facto, ainda não confirmado, de o Presidente norte-americano não estar na lista de convidados do casamento do príncipe Harry e da actriz Meghan Markle.

Theresa May, a primeira-ministra, aconselhou a Rainha Isabel II a convidar Donald Trump para uma visita de Estado, contudo ainda não foi marcada nenhuma data. "Temos um relacionamento especial e duradouro com os EUA", afirmou May, citada pela Bloomberg. No entanto, acrescentou que não é responsável pelos convites para o casamento real.

Recorde-se que o relacionamento de May com Trump tem sido caloroso desde a vitória presidencial, tendo a governante britânica sido das primeiras chefes de governo a marcar presença na Casa Branca.

