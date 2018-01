Não é só a bitcoin. O preço da criptomoeda mais popular afundou nesta terça-feira, acentuando a tendência negativa das últimas semanas. Mas a esmagadora maioria das outras moedas, incluindo o ethereum e o ripple, outras das mais conhecidas, também registam quebras acentuadas.

A descida está a reflectir os receios de proibições e regulações, bem como os múltiplos avisos sobre os riscos do mercado e um acumular de sentimento negativo depois da euforia do ano passado.

Às 13h10, a bitcoin tinha caído cerca de 15% num período de 24 horas, para um valor em torno dos 12.052 dólares, segundo o indicador do site CoinMarketCap, um dos mais populares para seguir o preço das várias criptomoedas. O ethereum, a segunda maior criptomoeda, tinha afundado 15% para os 1118 dólares (ainda assim, muito acima do início do mês, quando valia 750 dólares). O ripple, que pretende trabalhar com a banca e ser uma plataforma de transferência de fundos, descia 21%, para 1,44 dólares (o preço disparou desde Dezembro, quando valia cerca de 25 cêntimos de dólar).

De acordo com o CoinMarketCap, 98 das 100 maiores criptomoedas estavam em queda. A maioria é praticamente desconhecida fora da comunidade de investidores e entusiastas e é transaccionada especulativamente.

Os preços das criptomoedas são muito voláteis e a quase ausência de ligação à economia real torna difícil apontar as causas para as variações. Nas últimas semanas, porém, têm vindo a público notícias de possíveis regulações, que terão um impacto negativo num mercado habituado a funcionar praticamente sem restrições.

A Coreia do Sul, um dos países onde as criptomoedas conseguiram valorizações mais elevadas, está a restringir as transacções e poderá mesmo proibi-las. A China também pretende acabar com a actividade de geração de criptomoedas (o chamado mining), que se tornou popular no país graças ao baixo custo da electricidade, que permitia montar grandes operações em armazéns cheios de processadores. Para além dos gastos de electricidade, o Governo de Pequim está preocupado com as dificuldades em controlar moedas digitais que funcionam de forma descentralizada. O país já tinha proibido as bolsas de criptomoedas e banido as emissões de novas moedas, chamadas initial coin offerings.

Depois de meses em que a imprensa noticiou cada novo recorde de preço, o sentimento sobre as criptomoedas também parece começar a pender para o lado negativo. Há poucos dias, a imprensa britânica contou histórias de investidores que tentaram usar os fundos obtidos com criptomoedas para obter empréstimos e comprar casas, mas cujas pretensões acabaram por ser recusadas pelos bancos, que estão preocupados com o facto de o carácter anónimo das criptomoedas ser propício à lavagem de dinheiro. Algumas imobiliárias aceitam vender casas em bitcoins, mas são uma excepção.

Os avisos sobre uma bolha também se têm multiplicado. Numa entrevista esta semana à agência Bloomberg, o presidente da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, afirmou que quem tem bitcoins “deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro”. Steven Maijoor acrescentou que a criptomoeda “tem um valor extremamente volátil, que prejudica o seu uso como divisa”.

Por outro lado, alguns títulos da imprensa internacional publicaram recentemente artigos desfavoráveis à bitcoin e demais criptomoedas. O The Guardian publicou um artigo de opinião que desaconselha o investimento (não é o primeiro) e o The New York Times tem uma reportagem que retrata os investidores em bitcoins como uma comunidade de libertários excêntricos. Mesmo o responsável pelo site especializado Coindesk reconheceu nesta terça-feira que o mercado está a atravessar um bolha e anteviu “perdas financeiras significativas”.

Esta não é, contudo, a primeira vez que a bitcoin tem quedas acentuadas. No ano passado, houve desvalorizações significativas, das quais a criptomoeda recuperou, acabando sempre por ultrapassar a fasquia de preço anterior.

