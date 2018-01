Homem mata mulher com faca em Sever do Vouga

Na manhã desta terça-feira um homem matou uma mulher de 51 anos com recurso a arma branca em Silva Escura, Sever do Vouga. De acordo com o tenente Gonçalo Ribeiro, da Guarda Nacional Republicana, “tudo indica para que se tratasse de um ex-casal”, não sendo conhecida ainda a verdadeira motivação do crime.

PUB

Após o homicídio, o homem “tentou pôr termo à própria vida ingerindo uma substância”, confirma o tenente. O homem foi transportado para o Hospital de Aveiro em estado de coma, não existindo ainda alterações ao seu boletim clínico.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

PUB

Texto editado por Pedro Sales Dias

PUB