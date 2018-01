O Governo desafia os serviços e organismos a pagar "o mais cedo possível” as progressões na carreira dos funcionários públicos, de modo a “acautelar as legítimas expectativas dos trabalhadores".

Depois de, na semana passada, ter promovido duas sessões de esclarecimento sobre o processo de descongelamento de carreiras, a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) actualizou o documento que tem no site com a indicação de que o pagamento pode ser feito à medida que a informação estiver disponível e que eventuais dúvidas podem ser corrigidas mais à frente.

“Para processar as alterações de posicionamento que devam ter lugar não é necessário aguardar a resolução de todas as situações eventualmente duvidosas, que deverão ser processadas à medida que sejam esclarecidas”, começa por precisar a DGAEP.

E acrescenta que também não é necessário aguardar pela tramitação das situações eventualmente passíveis de alteração por ponderação curricular, “uma vez que é possível recorrer à aplicação das regras de suprimento constantes do artigo 18º da Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2018, OE 2018, que atribui a pontuação aplicável à maioria dos casos”. Se na sequência de ponderação curricular a avaliação for alterada, o número de pontos será ajustado “e, se der origem a uma alteração de posicionamento, a mesma produzirá efeitos à data da aquisição do direito”.

Tal como o PÚBLICO noticiou, nem todos os trabalhadores receberão o salário de Janeiro com o aumento decorrente da progressão na carreira a que têm direito.

O Ministério das Finanças reconheceu, em resposta às questões colocadas pelo PÚBLICO, que os serviços “têm realidades muito diversas em termos de número de efectivos, procedimentos e sistemas de processamento salarial, o que pode originar, na administração pública, momentos distintos do primeiro processamento que incorpore as valorizações remuneratórias, inclusive pela necessidade de ajustamento dos sistemas informáticos de processamento salarial”.

O ministério que tutela a Administração Pública precisava ainda que o acréscimo será pago com retroactivos à data em que o trabalhador ganhou o direito a progredir.

A Lei do Orçamento do Estado prevê que a progressão seja paga ao longo de dois anos, de forma faseada, sendo os primeiros 25% pagos com o salário de Janeiro.

