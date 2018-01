Jorge Silas sucedeu esta terça-feira a Domingos Paciência no cargo de treinador principal do Belenenses, tendo já orientado a sessão de treino de hoje, no Estádio do Jamor.

Consumada a rescisão, por mútuo acordo, entre clube e técnico, os "azuis" do Restelo assumiram a solução adoptada até final da época, apostando num ex-atleta do clube, que terá José Pedro, outra referência do Belenenses, como adjunto.

A apresentação oficial está agendada para quarta-feira à tarde. O Belenenses defronta o Marítimo, no Funchal, no sábado, em jogo da 19.ª jornada.

Domingos Paciência deixa os "azuis" de Belém no 11.º lugar da classificação, com 19 pontos, não tendo resistido à sequência de oito jogos sem vencer (cinco derrotas e três empates) no campeonato, para além dos três empates na Taça da Liga.

