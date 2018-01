O russo Sergi Sirotkin vai ser piloto da Williams na próxima época de Fórmula 1, segundo anuncio nesta terça-feira a escuderia britânica. Sirotkin, de 22 anos, ganhou a corrida ao polaco Robert Kubica, que será o piloto de reserva, e vai fazer dupla com o jovem canadiano Lance Stroll.

Esta será a época de estreia competitiva de Sirotkin na Fórmula 1, depois de ter sido piloto de testes da Sauber e da Renault. O russo fica com o lugar que foi em 2017 do brasileiro Felipe Massa, que terminou a carreira.

Com a entrada de Sirotkin na Williams, já não há lugares disponíveis entre as dez equipas do circuito. Para além do russo, as outras novidades na grelha são as promoções a tempo inteiro de Pierre Gasly e Brendon Hartley (ambos já com corridas efectuadas no final da época passada) e a entrada de Charles Lecrec na Sauber.

O pelotão em 2018

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen

Red Bull-Renault: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

Force India-Mercedes: Sergio Perez, Esteban Ocon

Williams-Mercedes: Lance Stroll, Sergei Sirotkin

Renault: Carlos Sainz Jr, Nico Hulkenberg

Toro Rosso-Honda: Brendon Hartley, Pierre Gasly

Haas-Ferrari: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

McLaren-Renault: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne

Sauber-Ferrari: Marcus Ericsson, Charles Leclerc

