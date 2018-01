O Paços de Ferreira oficializou esta terça-feira a contratação do médio Rúben Micael, internacional português que alinhava em Israel. O contrato é válido até 2021.

"Aterragem perfeita! Boa estadia até 2021, Rúben Micael", refere o Paços de Ferreira na página do Facebook, acompanhando o texto com uma foto do jogador ao lado do presidente. Rúben Micael, de 31 anos, representou na última época o Maccabi Telavive, de Israel, por empréstimo dos chineses do Shijiazhuang Ever Bright, por quem marcou um golo em 19 jogos disputados, o último dos quais a 25 de Maio de 2017, na final da taça, que perdeu nos penáltis para o Bnei Yehuda (4-3).

Em Portugal, o jogador madeirense de Câmara de Lobos, 19 vezes internacional pela selecção principal de Portugal, representou cinco equipas, como o FC Porto, entre a segunda metade da temporada 2009/10 e a primeira metade de 2011/12.

Rúben Micael junta-se ao brasileiro Bruno Leite, emprestado pelo Grêmio Anápolis até 2019, na lista de reforços do Paços de Ferreira, aumentando as opções de João Henriques, que foi apresentado como treinador pacense na segunda-feira.

