Donald Glover já fez muito nos seus 34 anos de vida. Fez parte de Derrick Comedy, uma das primeiras trupes de sketches a ganhar fama no YouTube, o que o levou a ser argumentista de Rockefeller 30. Logo após abandonar essa série tornou-se um dos protagonistas de outra sitcom, Community, o que o tornou bem mais conhecido à frente das câmaras. Também fez stand-up e, como Childish Gambino, é um rapper e cantor que está este ano nomeado para cinco Grammy por causa do álbum Awaken, My Love! (também vai actuar na cerimónia marcada para o dia 28 deste mês).

Além disso, aparece em filmes (vai ser, por exemplo, um jovem Lando Calrissian em Solo, o filme de Star Wars centrado num jovem Han Solo que sai em Maio e vai dar voz a Simba no novo Rei Leão). Mas um dos expoentes máximos da sua obra é Atlanta, a série cómica do FX da qual Glover é criador e protagonista e que se estreou em 2016 e que lhe deu um Globo de Ouro e um Emmy como Melhor Actor numa Comédia em 2017 (entre outros prémios).

A antecipadíssima segunda temporada, que era suposto ter chegado em 2017, tem estreia marcada nos Estados Unidos para 1 de Março (ainda não há, infelizmente, data para Portugal, onde a série passou no canal FOX Comedy). Vai continuar os altos e baixos de Earn, a personagem de Glover, que vive em Atlanta e tenta singrar como manager da carreira do primo, um rapper chamado Paper Boi (o óptimo Bryan Tyree Henry). Mas, desta feita, tem dito a equipa criativa (que inclui Stephen, irmão de Glover, Hiro Murai, ou o veterano Paul Simms, criador da sitcom dos anos 1990 NewsRadio), será mais linear e menos surreal, com uma história mais concreta para contar.

Ainda não se sabe muito sobre o que acontecerá propriamente, mas já saíram dois teasers. O primeiro, ao som de Too Fast, do duo Sonder, é um plano-sequência que mostra vários dos cenários onde se desenrola a série como se estivessem dentro de uma discoteca e saiu no início do mês na conta de Twitter do site Uproxx. No domingo à noite, foi posto na conta de Twitter da série outro teaser, também com só um plano, em que Glover anda à roda enquanto o fundo muda, tudo ao som de Gap in The Clouds, de Yellow Days, o nome sob o qual o jovem britânico George Van Den Broek lança música.

Inspirada em Tiny Toons, a série de animação dos anos 1990 com produção de Steven Spielberg, esta temporada chamar-se-á Atlanta: Robbin' Season (uma referência ao aumento do crime na cidade da Geórgia pouco antes da quadra natalícia) e mostrará um Paper Boi (e, por conseguinte, um Earn) com mais sucesso, a tentar lidar com isso, algo que reflecte o quão bem recebida foi a primeira época da série.

