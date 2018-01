Depois de se ter destacado na última temporada da moda, com apenas 16 anos, Kaia Gerber dá mais um passo na sua carreira com uma parceria com Karl Lagerfeld. É em Setembro que será lançada uma colecção de acessórios que inclui sapatos, óculos de sol e jóias.

Esta linha de acessórios foi descrita à WWD como o resultado de uma mistura da estética parisiense de Karl Lagerfeld e o estilo West Coast de Kaia Gerber. Um cruzamento da Europa com os EUA.

Foi depois de ter visto a filha de Cindy Crawford a desfilar para a Calvin Klein, Saint Laurent, Prada e dezenas de outras marcas que Lagerfeld pediu a Kaia Gerber para abrir o desfile Primavera/Verão 2018 da Chanel, em Outubro. Além deste desfile, Kaia abriu o desfile da Fendi, cujo director criativo é também Lagerfeld.

"Quando nos contou a ideia de colaborar com Kaia, ficamos muito animados pelo grande potencial e poder que iria resultar da união destes dois mundos", contou o CEO da marca homónima de Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, num comunicado à WWD. A colecção Karl Lagerfeld x Kaia será vendida nas lojas da marca, físicas e online.

Recorde-se que esta não é a única parceria entre um criador e uma supermodelo. Também os norte-americanos Gigi Hadid e Tommy Hilfiger estão a preparar-se para lançar, em Fevereiro, em Milão, o resultado da quarta colaboração conjunta.

