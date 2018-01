Rui Rio e as eleições de 2019

É conveniente lembrar que normalmente as eleições legislativas não se ganham, perdem-se. Foi Santana Lopes que perdeu as eleições e não Sócrates que as ganhou, assim como mais tarde foi Sócrates que perdeu as eleições e não Passos Coelho e Paulo Portas que as ganharam.

Rui Rio pode esforçar-se o que quiser até às eleições de 2019, mas se a actual “geringonça” continuar a ter bons resultados económicos e a ter as boas graças da população, como as sondagens indicam, não lhe resta senão esperar a primeira derrota da sua carreira. E, como já foi “profetizado”, será depois dessa derrota do PSD que se fará o congresso que escolherá um líder que possa ganhar em 2022. Luís Montenegro e Paulo Rangel não terão então os problemas pessoais/familiares que agora os impediram de se candidatarem.

Carlos Anjos, Lisboa

Conseguirá Rui Rio...

...unir o PSD? Na minha modesta opinião, acho que sim. Foi clara e contundente a sua vitória sobre Santana Lopes (quase dez pontos de diferença, e fez o 2.º melhor resultado de sempre em directas). Agora, uma coisa é certa: ao virar a chamada página do "passismo" (Passos Coelho), o novo líder tem muito caminho a percorrer se está no seu horizonte vir a ser primeiro-ministro. O slogan que criou na campanha eleitoral — "É Hora de Agir" — não pode ficar no papel, tem que se tornar realidade. Tem um estilo muito peculiar, sóbrio, institucional, pouco dado a conversas com a imprensa, que deverá corrigir. […] Rui Rio pode não vencer as legislativas de 2019, mas andará lá perto. […] E, se for oposição, viabilizará um governo PS sem maioria absoluta.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Liberdade de importunar

Os grupos “Me Too” e o “Time’s Up” têm denunciado de forma veemente o assédio sexual na indústria cinematográfica norte-americana. Estes grupos deviam preocupar-se com o assédio sexual em todas as áreas profissionais. Nomes sonantes fazem-se ouvir com mais estrondo do que simples trabalhadores indiferenciados. Ser actriz, actor ou empregada de escritório, eis a questão. A discussão sobre o que é violação, provocação e assédio sexual está para durar, agora que Catherine Deneuve e mais cem mulheres da área cultural francesa afirmaram: “Defendemos a liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual.” O que Catherine Deneuve não deve saber é que os piropos já são crime em Portugal e dão pena de prisão até três anos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O PÚBLICO ERROU

Ao contrário do que escrevemos na edição de ontem, numa breve, Jorge Moreira da Silva não foi secretário de Estado de Pedro Passos Coelho, mas sim ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Foi secretário de Estado, da Ciência e do Ensino Superior, mas de Durão Barroso.

