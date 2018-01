Um barco deu à costa de Lanzarote, nas Canárias, com sete pessoas mortas e outra em estado crítico. Nesta lancha pneumática de grandes dimensões, e que foi avistada nesta segunda-feira ao largo da praia de Bastián, em Teguise, província de Las Palmas, viajam também menores.

De acordo com o que noticia o El Mundo, a embarcação foi avistada por um socorrista que accionou os serviços de emergência. Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram cinco homens mortos dentro do barco e um sexto corpo foi resgatado do mar. Outros dois homens com vida foram igualmente detectados na água. Destes, um acabou por morrer durante manobras de reanimação e outro foi transportado para o hospital em estado crítico.

As vítimas apresentavam sinais de afogamento ou de hipotermia. De acordo com as equipas de emergência que se deslocaram ao local, o barco transportava um total de 27 homens, todos magrebinos, mas alguns terão fugido antes da chegada das autoridades. Destes, 17 chegaram a terra ilesos.

