A Noruega estará a pressionar Bruxelas para que não sejam feitas cedências ao Reino Unido durante as negociações sobre o “Brexit”. Segundo noticia o Guardian, Oslo terá ameaçado rever as relações estabelecidas com o bloco europeu se for garantido a Londres um acordo “especial”.

O jornal britânico diz que os representantes noruegueses fizeram já chegar esta posição a Bruxelas, o que poderá constituir mais um revés nas intenções da primeira-ministra Theresa May, que pretende alcançar um acordo de saída da União Europeia mas, ao mesmo tempo, formar uma nova parceria onde possa ser incluído um tratado comercial que estabeleça a manutenção do acesso ao mercado comum ao Reino Unido.

Esta solução não estará a ser vista com bons olhos em Oslo. “[Os noruegueses] estão a seguir isto de forma muito próxima para garantir que não estamos a dar ao Reino Unido um acordo muito mais favorável”, disse ao Guardian uma fonte oficial norueguesa.

A Noruega não faz parte da União Europeia mas realiza avultadas contribuições para o orçamento europeu – maiores até do que o Reino Unido, em termos per capita – sendo que o acordo que tem estabelecido com Bruxelas garante o livre acesso ao mercado comum.

Do lado europeu existem dois receios principais na questão norueguesa. Por um lado, acredita-se que assim que estiver consumado o “Brexit”, e com a saída do Reino Unido da política comum de pescas, Oslo realizará novas exigências em relação aos acordos piscatórios (a pesca é a segunda indústria mais importante daquele país, logo a seguir à petrolífera). Por outro lado, o partido ligado à extrema-direita e eurocéptico norueguês, o Partido do Progresso, que defende a saída da Noruega do Espaço Económico Europeu e o estabelecimento de um acordo de livre comércio, ganhou peso nas últimas eleições e com isso uma maior capacidade de pressionar o Governo.

