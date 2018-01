A dupla vitória – melhor chef e melhor restaurante – pelo segundo ano consecutivo nos prémios Mesa Marcada foi, para João Rodrigues, prova da “consolidação” do projecto que chefia no Feitoria, do hotel Altis Belém, em Lisboa, onde tem vindo a dar particular destaque aos ingredientes num menu que baptizou como Matéria – e que tem vindo a transformar-se num trabalho mais amplo e ambicioso com outros chefs e produtores.

No ano passado, João Rodrigues tinha conquistado o primeiro lugar, até então ocupado por José Avillez e o Belcanto (que passaram para o segundo e o terceiro lugares nas respectivas listas) e este ano, na 9ª edição dos prémios, confirmou a liderança: para a maioria das 153 pessoas ligadas ao meio gastronómico que votaram nos prémios do blogue de Miguel Pires e Duarte Calvão, o Feitoria e o seu chef são os favoritos.

Mas houve outro grande “homem da noite”. Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, projecto intimista, de apenas 20 lugares, no Porto, arrecadou várias distinções, anunciadas na segunda-feira numa cerimónia no Alcântara Café, em Lisboa: foi o Chefe Revelação do Ano; viu o seu restaurante reconhecido com o Prémio Especial Estrella Damm para o que mais subiu na lista do Mesa Marcada; acompanhou a entrada directa do Euskalduna para o 8º lugar, enquanto, no Top 10 dos chefs, ele próprio instalou-se no 9º posto.

Isto levou-o a subir quatro vezes ao palco para receber os prémios, agradecer e partilhar o sucesso com a sua equipa – um gesto que foi repetido por vários dos chefs premiados, num sinal de que, em tempo de abertura de tantos novos espaços e da necessidade de estabilizar equipas, estas são cada vez mais valorizadas como base para que um projecto possa funcionar.

Outro rosto feliz na festa de era o de Rodrigo Castelo da Taberna Ó Balcão, de Santarém (e que estás prestes a abrir em Lisboa a marisqueira O Mariscador), que conquistou o Prémio Mesa Diária, para o melhor restaurante de preço acessível escolhido pelos votantes. Os outros finalistas foram a Taberna da Rua das Flores, que tinha vencido sempre desde a criação deste prémio especial, Noélia e Jerónimo, de Tavira, e a Taberna do Sal Grosso, de Lisboa.

Outro prémio especial é o que distingue o restaurante novo do ano e que tem o apoio da Quinta do Ataíde. Três restaurantes foram anunciados como finalistas, todos de Lisboa: Local, de André Lança Cordeiro (Lisboa), Pesca, de Diogo Noronha e JNçQUOI, o espaço da Avenida da Liberdade que tem como chef António Bóia e que foi o vencedor nesta categoria.

Por fim, o prémio Maria José Macedo, uma homenagem à já desaparecida produtora da Quinta do Poial, em Azeitão, foi atribuído este ano pela primeira vez, tendo resultado da escolha dos chefs que integraram o Top 10 do ano passado. O premiado foi Pedro Basto da Nutrifresco, fornecedor de peixe e marisco a muitos dos melhores chefs em Portugal.

No Top 10 dos restaurantes preferidos, o Ocean do Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve, que tem à frente o chef Hans Neuner, passou do terceiro para o segundo lugar, trocando de posição com o Belcanto. Já na lista de chefs, Avillez manteve-se no segundo lugar, à frente precisamente de Hans Neuner.

O Loco de Alexandre Silva passou de quinto (para onde tinha entrado no ano passado depois de uma fulgurante subida de 18 lugares) para quarto, exactamente como o chef, que no ano passado era o quinto nas preferências e este ano foi o quarto. Da mesma forma, o The Yeatman, de Ricardo Costa, no Porto, passou do sétimo para o quinto – tal como o chef na categoria correspondente.

Esta é a lista completa dos 10 restaurantes e dos 10 chefs preferidos Mesa Marcada de 2017:

Restaurantes

Feitoria (Lisboa) Ocean (Porches, Algarve) Belcanto (Lisboa) Loco (Lisboa) The Yeatman (Porto) Alma (Lisboa) Vila Joya (Albufeira) Euskalduna Studio (Porto) São Gabriel (Almancil) Pedro Lemos (Porto)

Chefs

João Rodrigues (Feitoria) José Avillez (Belcanto) Hans Neuner (Ocean) Alexandre Silva (Loco) Ricardo Costa (The Yeatman) Henrique Sá Pessoa (Alma) Leonel Pereira (São Gabriel) Dieter Koschina (Vila Joya) Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio) João Oliveira (Vista)

