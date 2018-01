Simone Biles é a quarta atleta olímpica norte-americana a acusar o antigo médico da selecção de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, — que foi condenado a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil — de ter cometido abusos sexuais.

A ginasta de 20 anos, que se tornou num fenómeno do desporto norte-americano ao tornar-se na atleta mais medalhada de sempre dos EUA em mundiais, e ao ter conquistado quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, fez a acusação numa publicação no Twitter: “A maioria de vocês conhece-me como uma rapariga feliz, sorridente e energética. Mas ultimamente… senti-me um pouco desfeita e por mais que tente calar a minha voz, na minha cabeça mais alto grita”, começa por escrever a atleta.

“Não tenho mais medo de contar a minha história. Eu também sou uma das muitas sobreviventes que foram abusadas sexualmente por Larry Nassar. Por favor acreditem em mim quando eu digo que foi muito mais difícil dizer estas palavras a viva voz do que é agora colocá-las em papel. Existem muitas razões para que estivesse relutante a partilhar a minha história, mas agora sei que a culpa não é minha”, diz ainda Biles.

Nassar, que foi o médico da selecção feminina de ginástica durante quase 20 anos, foi acusado por mais de uma centena de mulheres de abusos sexuais. Entre as denunciantes estão as atletas olímpicas Gabby Douglas, Aly Raisman e McKayla Maroney. Nassar foi condenado em Dezembro de 2017 a 60 anos de prisão por um tribunal do Michigan, por posse de pornografia infantil e enfrenta outro processo abuso sexual de menores no mesmo estado norte-americano.

