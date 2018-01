No Martindale Country Club, em Buenos Aires, o português Pedro Lencart concluiu hoje a terceira e penúltima volta do Open Amador Sul-Americano com 68 pancadas, 4 abaixo do par, descolando do quinteto dos sextos classificados para o segundo lugar, empatado com o australiano Charlie Hillier (70-72-67), ambos com 209 pancadas, 7 abaixo do par.

O “problema” é que o líder, o canadiano Chris Crisologo, está endiabrado e marcou 66, ampliando a vantagem sobre a concorrência directa para sete shots. Foi o segundo dia seguido em que o jogador natural de Richmond, British Columbia, fez o melhor resultado da jornada, depois de ontem ter apresentado um 64. Está com um total de 202 (-14).

Para Pedro Lencart, de 17 anos, campeão do British Boys Amateur Championship em 2017, tem sido uma prova sempre a subir, já que começara nos 17.º com um 71 inaugural. Hoje, na terceira volta, começou muito forte: seguia com 5 abaixo do par após 8 buracos. No 9 fez o seu primeiro de quatro bogeys, incluindo no 18, o que o impediu de estar sozinho em segundo. Ao todo marcou, portanto, 8 birdies.

E está assim bem colocado para se tornar no melhor português de sempre no torneio, o que conseguir caso consiga superar o 10.º lugar de Vítor Lopes em 2015. Vitor Lopes que está a jogar esta prova pelo quarto ano seguido, fazendo parte do trio dos 33.º (entre 70 jogadores), com 217 (73-74-70), 1 acima do par.

Os dois portugueses estão acompanhados pelo Treinador Nacional, Nelson Ribeiro.

