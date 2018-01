O Manchester United, treinado por José Mourinho, venceu esta segunda-feira o Stoke City, por 3-0, no encerramento da 23.ª jornada da Premier League, aproximando-se do líder Manchester City.

Depois da derrota dos “citizens” em Liverpool (4-3), a primeira dos líderes em 23 rondas, os “red devils” aproveitaram para encurtar a distância para 12 pontos, com o City a somar 62 e a equipa de Mourinho 50.

Valencia (9’), Martial (38’) e Lukaku (72’) fizeram os golos do encontro, que reforça o segundo lugar da formação da casa, com três pontos a mais que o Liverpool e o Chelsea, que dividem o terceiro lugar.

O “capitão” Antonio Valencia inaugurou o marcador, com o equatoriano a tirar um defesa do caminho antes de rematar em arco para o 1-0. Depois de já ter assistido o primeiro golo, o francês Pogba deixou a bola no compatriota Martial, que marcou o segundo com um remate de fora da área.

Na segunda parte, o United carregou e podia ter feito o terceiro em várias ocasiões, principalmente por Mata e Lukaku, que remataram inúmeras vezes, mas não acertaram na baliza.

O avançado belga conseguiu, finalmente, o golo, após passe de Martial, elevando para 50 os golos sofridos pelo Stoke City na presente temporada.

Os 'potters', que hoje anunciaram a contratação do escocês Paul Lambert como novo treinador, estão no 18.º e antepenúltimo lugar, o primeiro abaixo da 'linha de água', tendo somado a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem ganhar.

