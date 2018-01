O FC Porto deixou nesta segunda-feira a garantia de que a segunda parte do encontro com o Estoril, respeitante à 18.ª jornada da Liga, não será concluída na terça-feira. Os dois clubes tentarão, entretanto, encontrar uma nova data para a realização dos 45 minutos em falta.

PUB

"O Estoril-FC Porto da noite desta segunda-feira, relativo à 18.ª jornada da Liga NOS, foi suspenso ao intervalo, por questões de segurança. Não ficou definida qualquer data para a partida, sendo que a mesma terá de ser acordada pelos dois clubes - apenas se colocou de parte a hipótese de terça-feira, 16 de Janeiro", revelou o FC Porto, no site oficial.

De acordo com o regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (artigo 46.º), existe uma janela temporal de 30 horas para que o encontro seja retomado, embora haja um regime de excepção se ambos os clubes estiverem de acordo. "Quando, por causa fortuita ou de força maior, não se verifiquem as condições para que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes, salvo se: a) ambos os clubes acordem a respectiva realização ou conclusão em outra data, respeitados os limites referidos nos n.os 2 a 4 do artigo 42.º e o façam consignar no relatório de jogo (...)".

PUB

PUB