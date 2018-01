Por razões de segurança, foi evacuada a bancada onde estava instalada a maioria dos adeptos do FC Porto que se deslocaram nesta segunda-feira ao recinto do Estoril, para o jogo que encerra a 18.ª jornada da Liga. Em causa estará o receio de que parte da estrutura pudesse ceder, o que levou as autoridades a encaminharem os espectadores para o relvado e para fora do estádio.

O incidente deu-se ao intervalo de um encontro em que o Estoril leva vantagem, graças a um golo de Eduardo Teixeira, na sequência de um livre (1-0). A dada altura, dezenas de adeptos do FC Porto começaram a ser encaminhados, desde a bancada Norte, onde estavam sentados, até ao relvado, como medida de precaução face às suspeitas de danos existentes na estrutura.

PUB

Uma larga fatia desses espectadores começou a ser reinstalada na bancada central, enquanto muitos outros abandonaram o Estádio António Coimbra da Mota.

PUB

Entretanto, terá sido realizada uma rápida vistoria à estrutura e foram dadas indicações aos adeptos para voltarem a instalar-se na bancada Norte, o que abriu a possibilidade de o encontro ser retomado ainda esta noite. Só foi aberta, porém, metade da bancada e muitos dos adeptos do FC Porto encontram-se já fora do estádio.

A 10 minutos das 23h, o speaker do estádio informou os adeptos de que a segunda parte já não vai realizar-se nesta segunda-feira, não tendo ainda sido comunicada a data e a hora previstas para terminar a partida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Estoril já emitiu um comunicado sobre o sucedido, confirmando deficiências detectadas na bancada e dando conta de que os adeptos serão informados, em devido tempo, da forma como serão ressarcidos do dinheiro que pagaram pelos bilhetes.

"A Estoril Praia SAD informa que o jogo entre o Estoril Praia e o FC Porto foi adiado, com data a definir brevemente. Depois de reunidas as entidades do Estoril Praia, FC Porto, Liga Portugal e Forças de Segurança, entendeu-se não estarem reunidas as condições de segurança para que o jogo prossiga. A interrupção está ligada ao facto de parte da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota ter tido um abatimento no centro, que causou algum alarme e que levou as autoridades a evacuar em segurança toda a bancada em causa", lê-se no documento.

De acordo com o regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (artigo 46.º), existe uma janela temporal de 30 horas para que o encontro seja retomado, embora haja um regime de excepção se ambos os clubes estiverem de acordo. "Quando, por causa fortuita ou de força maior, não se verifiquem as condições para que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes, salvo se: a) ambos os clubes acordem a respectiva realização ou conclusão em outra data, respeitados os limites referidos nos n.os 2 a 4 do artigo 42.º e o façam consignar no relatório de jogo (...)".

PUB