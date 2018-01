A vocalista dos Cranberries, a irlandesa Dolores O'Riordan, morreu em Londres aos 46 anos. A causa de morte não foi para já avançada pelos seus representantes e a imprensa irlandesa e britânica fala em "morte súbita".

A banda, que teve grande sucesso na Europa nos anos 1990 com singles como Zombie ou Linger, esteve em digressão no Verão de 2017, tendo cancelado alguns dos seus concertos devido a problemas de saúde de O'Riordan.

PUB

PUB

Em comunicado, os seus representantes indicam que a cantora "estava em Londres para uma curta sessão de gravação" e que "os familiares estão devastados" e pediram privacidade.

A banda partilha o local de nascimento com O'Riordan - ela nasceu em Limerick, na Irlanda, em 1971, e a banda em 1989 na mesma cidade irlandesa. A sua voz - "nunca ouvira uma pessoa usar o seu instrumento daquela maneira" no "contexto do rock", escreveu o músico Hozier no Twitter - encabeçava um grupo ainda composto pelo guitarrista Noel Hogan e pelo baixista Mike Hogan, além do baterista Fergal Lawler.

Os Cranberries, nascidos Cranberry Saw Us, tornaram-se um fenómeno na década de 1990 na sequência do sucesso do álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, de 1993, de onde saiu a balada de grande rotação radiofónica Linger. Foi nesse ano que tiveram a sua primeira e longa digressão nos EUA.

Um ano depois editavam No Need to Argue, do qual fazia parte o single Zombie e outros temas populares como Ridiculous Thoughts, Ode to My Family ou Dreaming My Dreams.

Venderam mais de 40 milhões de álbuns e o seu sucesso estendeu-se a outros mercados, como os asiáticos. Em 2003, encetavam um hiato após o seu quinto álbum, terminado em 2009 e com um novo trabalho de estúdio a marcar o seu regresso definitivo em 2012 (Roses). Continuavam em digressão e eram mesmo cabeças de cartaz de alguns festivais de segunda linha na Europa no Verão de 2017. Na digressão do último Verão esteve agendado um concerto na Expofacic, em Cantanhede, e por motivos de saúde de Dolores O'Riordan relacionados com "problemas nas costas" o mesmo foi cancelado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Dezembro, e através da conta dos Cranberries no Twitter, a cantora partilhara com os fãs como se sentia "bem!". Subira ao palco pela primeira vez em meses durante o fim-de-semana anterior e tinha-se apresentado numa festa da revista Billboard em Nova Iorque, manifestando a sua felicidade por regressar às actuações.

A banda teve o seu primeiro concerto em Portugal em Julho de 1995, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Actuariam cinco anos mais tarde no Pavilhão Atlântico (actual Meo Arena), também em Lisboa, bem como em Coimbra em 2002, no Campo Pequeno em Março de 2010 e na sua derradeira passagem por Portugal, desta feita em Vila Nova de Gaia, no Festival Marés Vivas em Julho de 2011.

A cantora tem três filhos com o tour manager dos Duran Duran, Don Burton, e sofria de doença bipolar.

PUB