David Dinis, director do PÚBLICO, comenta a vitória do antigo autarca do Porto no PSD, salientando alguns dos desafios que Rui Rio como novo líder do partido tem pela frente. Entre eles, estão seduzir o grupo parlamentar, rejuvenescer o partido e "evitar o vazio do PSD" no próximo mês. Para Pedro Santana Lopes, é mais uma derrota eleitoral no partido.