Um sismo de magnitude 7.1 matou duas pessoas e feriu 65 este domingo no Peru.

Com epicentro no Oceano Pacífico, o tremor de terra foi sentido a uma distância de 36 quilómetros, segundo o instituto geológico dos Estados Unidos. Tremorers de terra fortes foram sentidos em Lomas, cidade a 26 km do epicentro.

Segundo as autoridades peruanas, podem estar desaparecidos 17 mineiros - mas a informação ainda não pôde ser confirmada, sublinharam.

O ministro da Saúde do país, Abel Salinas, disse que uma equipa de resgate chegou à mina para aceder às galerias danificadas pelo sismo.

Um homem morreu em Yacua (na região de Arequipa), ao ser atingido por uma rocha. E uma segunda pessoa morreu em Bella Union, no colapso de um edifício. A Protecção Civil do Peru disse que há 65 feridos em Arequipa, Ica e Ayacucho.

