O Governo tunisino anunciou novas medidas orçamentais com o objectivo de conter as manifestações que tomaram conta do país na última semana. Estão marcados novos protestos para este domingo, no dia em que se assinala o aniversário da queda do ex-ditador Ben Ali.

Na última semana, a Tunísia foi abalada por uma onda de protestos contra a subida dos preços e das contribuições sociais aplicadas no início do ano. Mais de 770 pessoas foram detidas durante algumas das manifestações mais violentas, acusadas de vandalismo e de destruição de propriedade.

A oposição emitiu convocatórias para novos protestos este domingo, quando se assinalam sete anos desde a deposição de Ben Ali, o primeiro líder a cair na sequência das chamadas Primaveras Árabes. No sábado, centenas de pessoas saíram às ruas da cidade de Sidi Bouzid, o mesmo local onde teve início a série de manifestações que acabariam por levar à queda de Ben Ali, depois de 24 anos no poder.

O Governo tenta agora responder às exigências dos manifestantes, cada vez mais frustrados com as medidas de austeridade aplicadas. A proposta governamental inclui um aumento das prestações sociais no valor de 170 milhões de dinares (57 milhões de euros), que irá abranger 250 mil famílias, garantiu o ministro dos Assuntos Sociais, Mohamed Trabelsi.

O Presidente, Beji Essebsi, faz este domingo a sua primeira visita oficial ao bairro de Ettadhamen, um dos mais pobres da capital, onde também ocorreram vários protestos.

No início do ano, a Tunísia registou uma subida generalizada dos preços do combustível e de outros bens de consumo, para além de um aumento dos impostos sobre os automóveis, telecomunicações e a Internet, diz a Reuters.

