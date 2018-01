Os 168 passageiros a bordo de um avião turco da Pegasus não ganharam para o susto quando o aparelho saiu da pista no aeroporto de Trabzon e mergulhou ravina abaixo em direcção ao Mar Negro.

O acidente aconteceu no sábado, quando o aparelho terminava um voo que saíra de Ancara, a capital. O pânico instalou-se a bordo quando o avião saiu da pista e começou a avançar descontroladamente, mas ninguém ficou ferido.

Não se sabe ainda a causa do acidente do Boeing 737-800 que ficou com o nariz a metros do mar.

