O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas descreveu a estratégia do homólogo norte-americano Donald Trump para a paz no Médio Oriente como “a chapada do século”, sublinhando que jamais aceitará uma proposta dos EUA após estes terem reconhecido formalmente Jerusalém como capital de Israel.

“O acordo do século é a chapada do século e não a aceitaremos”, disse.

As declarações citadas pela imprensa internacional foram proferidas este domingo durante uma reunião da liderança palestiniana. Numa intervenção de duas horas, Abbas acusou ainda Israel de ter posto um ponto final nos acordos de Oslo, que lançaram o processo de paz em 1995.

A reunião em Ramallah, convocada para discutir a resposta oficial da Autoridade Palestiniana à recente decisão da Administração Trump sobre Jerusalém, entra esta segunda-feira no segundo dia consecutivo.

