Os passageiros da companhia aérea low-cost Ryanair sem embarque prioritário vão deixar de poder levar consigo duas peças de bagagem na cabine a partir desta segunda-feira, 15 de Janeiro.

Os ocupantes que se apresentarem com duas peças (por exemplo, uma pequena mochila e uma mala de cabine com roda) poderão apenas transportar a mais pequena na cabine (neste caso, a mochila), tendo que entregar a maior à tripulação para ser colocada no porão sem custos adicionais. Na cabine, a mala não pode ultrapassar os 35x20x20 centímetros de dimensão.

O não cumprimento da regra, anuncia a companhia, implicará o pagamento de uma taxa de 50€ por peça de bagagem.

Apenas os passageiros que adquirirem a opção de embarque prioritário ou as tarifas Flexi Plus, Plus ou Family Plus poderão continuar a transportar duas peças de bagagem na cabine.

A Ryanair justifica implementação da nova política de bagagem com a necessidade de agilizar e acelerar o processo de embarque.

