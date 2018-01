João Sousa é um dos protagonistas do primeiro dia do Open da Austrália. O tenista vimaranense entra em acção na manhã desta segunda-feira, no quarto encontro do court 15 de Melbourne Park, após o sorteio entre os 16 apurados do qualifying que ditou Dustin Brown, 126.º do ranking, como primeiro adversário do número um português.

“É muito perigoso, muito agressivo nos inícios de jogada. Agressivo a servir e a responder, não gosta de muitas trocas de bolas. Certamente que vai arriscar muito no serviço e nas resposta-rede, tentando reduzir os pontos. Vamos continuar a preparar bem o encontro e estaremos certamente à altura para um grande encontro de ténis”, prometeu Frederico Marques, treinador de Sousa (59.º).

Será o quarto duelo entre ambos, com Brown a vencer dois, incluindo o da primeira ronda do torneio de Wimbledon, em Julho último, em quatro sets. Em 2010, Sousa venceu o alemão no challenger de Istambul e, em 2012, perdeu no qualifying do ATP 250 de Gstaad. Este ano, Brown perdeu na ronda inaugural do qualifying do Qatar Open, mas venceu as três rondas da fase de qualificação em Melbourne, todas em três sets, com destaque para a segunda, sobre o chinês Di Wu, em que salvou quarto match-points, antes de concluir na sua 10.º oportunidade, fechando o decisivo tie-break em 18/16.

Já Sousa, passou pelo torneio de Auckland, onde ganhou um encontro antes de perder com David Ferrer (38.º), onde deu boas indicações, depois do trabalho realizado em Dezembro, com especial destaque para o serviço.

“Realizou uma muito boa pré-época. Fisicamente está bastante bem, o joelho tem respondido de maneira positiva a várias semanas em piso rápido. Fomos eliminados mais cedo do que estávamos à espera em Auckland, mas o ténis é mesmo assim. Fomos eliminados por um excelente jogador, e pouco pudemos fazer. O Ferrer começou o ano a bom nível e espero que continue, visto que somos bons amigos”, explicou Frederico Marques.

O treinador português concorda com a opinião de Boris Becker de que Sousa tem no calor australiano um aliado. “O João gosta de jogar com calor, mas também de situações de frio, aliás os seus melhores resultados são em ‘indoor’. O João é um jogador muito completo e joga bem em todas as superfícies e condições. Tem uma capacidade de adaptação muito boa”, frisou.

No primeiro dos 14 dias de competição vão actuar igualmente Rafael Nadal, líder do ranking, Grigor Dimitrov, que encerrou a época passada com o triunfo no ATP Tour Finals, o herói local Nick Kyrgios, Sloane Stephens, campeã do último Open dos EUA, e Caroline Wozniacki, apontada como uma das candidatas ao título.

