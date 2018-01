Benfica conquista Taça da Liga de futsal

O Benfica conquistou neste domingo a Taça da Liga de futsal, ao derrotar o Sporting por 5-2 numa final realizada no Pavilhão Multiusos de Sines. Foi primeira vez que os "encarnados" conquistaram o troféu e a primeira derrota da temporada para os "leões".

O Benfica cedo se instalou na liderança do marcador, com um golo de Deives aos 3'. Dez minutos depois, aos 13', Fernandinho fez o 2-0, resultado com que se chegou ao intervalo.

Com a necessidade de arriscar, o Sporting foi arriscando cada vez mais, com situações de guarda-redes avançado, e o Benfica aproveitou para aumentar a vantagem, por Robinho (31'), Fábio Cecílio (32') e Fernandinho (35'). O melhor que a equipa de Nuno Dias conseguiu foi reduzir a diferença, primeiro por Dieguinho, aos 37', e, depois, por Divanei, no último minuto de jogo

O Benfica já não derrotava o Sporting num jogo de futsal desde 2016, quando venceu a Supertaça, sendo que, na presente temporada, os "leões" venceram os três jogos em que ambas as equipas se defrontaram.

