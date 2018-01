O Arsenal foi derrotado neste domingo no Dean Court, casa do Bournemouth, por 2-1, e ficou mais longe de conseguir regressar à Liga dos Campeões na próxima temporada. No sul de Inglaterra, a equipa de Arsène Wenger ainda esteve a vencer – golo de Héctor Bellerín -, mas o Bournemouth garantiu os três pontos nos últimos 20 minutos com golos de Wilson e Ibe .

A atravessar um mau momento – este foi o quinto jogo consecutivo sem ganhar -, o Arsenal foi superior na primeira parte e beneficiou de boas oportunidades para marcar, mas os londrinos não conseguiram ultrapassar o guarda-redes bósnio Asmir Begovic nos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, o cenário pareceu melhorar para Wenger, com o golo do defesa espanhol Héctor Bellerín, aos 52 minutos, mas após chegar à vantagem, o Arsenal permitiu que o Bournemouth assumisse o controlo e acabou penalizado por isso.

Superior ao adversário na última meia hora, a equipa treinada por Eddie Howe acabaria por chegar ao empate aos 70’, com um golo do ponta de lança Callum Wilson, e apenas quatro minutos mais tarde, Jordon Ibe, o outro avançado do Bournemouth, fez o golo que deixa os “gunners” em risco de terminar a 23.ª jornada da Premier League a oito pontos dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

