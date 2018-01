Problemas mecânicos colocaram foram de prova na 8.ª etapa um regressado Carlos Sousa. É pena porque Carlos Sousa é o nosso Monsieur Dakar. Carlos Sousa é como eu que costumo chamar, o relógio suíço.... tem uma experiência enorme neste tipo de provas, pelo que foi, mais uma vez, chamado para participar em mais um Dakar, desta vez pela Renault Argentina. Vinha de uma longa paragem e é verdade que isso era uma desvantagem para ele, mas penso que com toda a sua qualidade, a sua experiência iria mais cedo ou mais tarde conseguir evidenciar-se, apesar de não ter um carro ganhador, nem de perto nem de longe. Mas, no final, até poderia fazer um resultado interessante. É um piloto com muita experiência e que cumpre sempre os seus objectivos. Sabe quando pode atacar e sabe quando deve poupar a mecânica. Anda muito bem nas dunas e estava convencido que com o rali a começar na areia isso lhe iria ser favorável. Não foi. Foram demasiadas as situações complicadas que viveu e o abandono inesperado acabou por se consumar na Bolívia. Mas nada disso belisca a imagem que continuo a ter dele.

PUB

PUB