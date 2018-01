Para 90% dos avançados, marcar 60 golos em três temporadas seria excelente. Ora, o Sporting tem um avançado que já chegou a este número redondo em época e meia. Bas Dost marcou mais três golos e chegou aos 60 pelos “leões” no triunfo deste domingo, em Alvalade, sobre o Desportivo das Aves por 3-0 em jogo da 18.ª jornada. No jogo de estreia (com uma assistência) de Rúben Ribeiro, o Sporting passou a ter 46 pontos, mais um que o FC Porto, que irá jogar nesta segunda-feira, na Amoreira, com o Estoril, para tentar recuperar a liderança, e mais três que o Benfica.

Quando Jorge Jesus disse que um dos seus três (para já) reforços de Inverno estava pronto para jogar “ontem, hoje e amanhã”, estava a ser literal. Não só Rúben Ribeiro foi convocado, como entrou directamente no “onze” para fazer companhia a Bas Dost, três dias depois de se ter apresentado em Alvalade, no lugar que costuma ser de Podence na estratégia mais ofensiva que os “leões” apresentam nos jogos em casa, mais o recuo habitual de Bruno Fernandes. Voltando a usar as palavras de Jesus, o jogador contratado ao Rio Ave era mais um para casar com Bas Dost.

Positivo/Negativo Positivo Bas Dost Seja quem for o parceiro, o holandês mostra sempre uma eficácia impressionante. Mais três golos para Dost, que já leva 19 no campeonato e 60 em época e meia com a camisola do Sporting.

Positivo Rúben Ribeiro Uma assistência na estreia e boa integração numa equipa à qual chegou há poucos dias.

Positivo Amilton Esteve perto do golo por duas vezes, uma das quais um tremendo cabeceamento que foi à trave. Negativo Arango Lançado após o intervalo para dar mais mobilidade ao ataque do Desp. Aves, o colombiano foi inexistente.

Negativo Acuña Noite muito desinspirada do argentino.

PUB

PUB

Com os 120’ nas pernas do jogo que deu o apuramento para as meias-finais da Taça, frente ao Rio Ave, o Desportivo das Aves apresentava-se com as naturais cautelas. Lito Vidigal, a seguir o jogo da bancada devido a castigo (o professor Neca conduziu as operações no banco), deixou o ataque entregue à velocidade de Amilton e Salvador Agra, e ao jogo posicional de Alexandre Guedes. E a estratégia dos visitantes quase rendeu frutos logo aos 12’, numa jogada em profundidade, com Guedes a segurar a bola e a metê-la em Amilton, que deu a Rui Patrício o primeiro grande momento da noite.

Não muito tempo depois, no lado contrário, Salvador Agra conseguiu ultrapassar Coentrão e ainda evitou Mathieu, mas o guarda-redes do Sporting leu bem a jogada e chegou à bola antes do extremo avense.

Era uma bela entrada do Desp. Aves, a jogar com as armas que tinha, velocidade na frente e consistência atrás. O Sporting tinha o domínio territorial e Rúben Ribeiro até parecia bem integrado, mas as coisas não saíam e alguma displicência do meio-campo resultava em ataques de fúria de Jorge Jesus.

Numa equipa tão rotinada como é o Sporting, teve de ser o novato a desbloquear as coisas. Aos 31’, a bola chegou aos pés de Ribeiro, segurou-a o tempo suficiente para conseguir fazer o cruzamento para a pequena área, onde Bas Dost fez o primeiro. E foi também o ex-jogador do Rio Ave a receber o primeiro abraço da noite do holandês, que faz sempre questão de abraçar primeiro o seu assistente.

Sem ser espectacular, o Sporting foi, sobretudo, eficiente, mas ainda sofreu mais um enorme susto perto do final da primeira parte, com Amilton a cabecear à trave, após excelente cruzamento de Agra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a segunda parte, o Desp. Aves surgiu diferente, com Arango no lugar de Guedes, mas o colombiano emprestado pelo Benfica não acrescentou nada. E o Sporting entrou com outra segurança, disposto a resolver cedo o assunto na segunda parte.

Depois de um contra-ataque em que Gelson atirou ao lado de pé esquerdo após um passe atrasado de Dost, na jogada imediatamente a seguir, o extremo “leonino” foi derrubado por Vítor Gomes na área avense. Depois de alguma contestação dos visitantes, Bas Dost avançou para a marca dos 11 metros e, aos 52’, bateu o veterano Quim pela segunda vez.

Ao 2-0, ainda com quase metade do jogo pela frente, o Desp. Aves já não teve argumentos (nem pernas) para responder e deixou-se cair no controlo em posse dos “leões”, que ainda marcaram mais um quase a fechar o jogo. Contra-ataque, cruzamento de Piccini, bola no pé de Bas Dost e estava completo o segundo “hat trick” consecutivo do holandês no campeonato, 19 golos em 18 jornadas, apenas menos dois que Jonas. Com um jogador destes lá na frente, é fácil arranjar-lhe casamento.

PUB