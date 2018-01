O antigo apresentador de televisão Carlos Cruz está internado no hospital Curry Cabral, em Lisboa, com um cancro no fígado, segundo informação confirmada pelo Jornal de Notícias. “É verdade, mas ele já está em recuperação”, disse uma fonte próxima de Cruz àquele jornal.

PUB

Não é a primeira vez que o ex-apresentador enfrenta o cancro: em 1992 foi-lhe diagnosticado um tumor na garganta, do qual recuperou.

Cruz, de 75 anos, abandonou os ecrãs após ter sido detido em 2003, no âmbito do escândalo de pedofilia da Casa Pia. Foi condenado a seis anos de prisão em 2010, tendo sido provadas as suspeitas de abusos cometidos contra um menor. Cumpriu dois terços da pena no Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra, até Dezembro de 2014. Carlos Cruz continua até hoje a afirmar a sua inocência.

PUB

No processo Casa Pia foram ainda condenados o antigo motorista casapiano Carlos Silvino (15 anos de prisão), o médico Ferreira Diniz (sete anos), o ex-diplomata Jorge Ritto (seis anos e oito meses) e o antigo provedor-adjunto da instituição, Manuel Abrantes (cinco anos e nove meses).

PUB