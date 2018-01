Estarão as universidades presas à empregabilidade? O que poderá fazer-se para que a universidade seja como devia ser? Neste episódio do programa Com Tempo e Alma, o director-adjunto do PÚBLICO, Diogo Queiroz de Andrade, conversou com António M. Feijó e Miguel Tamen, autores do ensaio "A Universidade como deve ser", para conhecer as suas ideias sobre a missão que as universidades deveriam cumprir.

PUB

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

PUB

Subscreva o programa Com Tempo e Alma no iTunes, no SoundCloud e nas aplicações para podcasts. Descubra mais programas do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

PUB