A antiga militar transgénero Chelsea Manning preencheu os papéis para concorrer ao Senado norte-americano pelo estado de Maryland, noticiam o Washington Post e a Reuters neste sábado. Manning foi condenada a 35 anos de prisão por passar informações confidenciais ao site de denúncias WikiLeaks mas, depois de passar sete anos numa prisão do Kansas, acabou por ser libertada em Maio do ano passado, depois de um perdão presidencial concedido por Barack Obama. Segundo o Washington Post, a candidatura de Manning foi submetida na quinta-feira.

PUB

Manning, de 30 anos, pretende conseguir a nomeação por parte do Partido Democrata para o assento relativo ao estado de Maryland e poderá lutar pelo lugar contra o democrata Ben Cardin, que soma já dois mandatos no Senado e voltará a candidatar-se em Novembro. Cardin, eleito em 2006, trabalha no Comité das Relações Internacionais do Senado, e é considerado favorito a conquistar o terceiro mandato.

Quando era analista dos serviços de informações militares, Manning passou, em 2010, para o portal WikiLeaks, dirigido pelo australiano Julian Assange, mais de 700 mil documentos classificados sobre as guerras do Iraque e Afeganistão e mensagens do Departamento de Estado, no que foi um revés para a diplomacia norte-americana e alimentou um debate sobre o papel de Washington no mundo. Esta foi considerada a maior fuga de informação confidencial na história dos Estados Unidos.

PUB

Chelsea Manning nasceu como homem e com o nome Bradley Edward Manning. Já depois de estar preso, o então soldado norte-americano admitiu que queria viver como mulher e chamar-se Chelsea. Depois de uma batalha legal, uma greve de fome e duas tentativas de suicídio, Bradley conseguiu que o Departamento de Defesa norte-americano contribuísse para o tratamento de mudança de sexo. O tratamento incluiu uma cirurgia e uma terapia hormonal para que pudesse concretizar a transformação.

PUB